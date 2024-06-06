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Париж-2024

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Захарова: «У любителей спорта уже изжога от политизации Олимпиады»

Захарова назвала чудовищной риторику мэра Парижа в отношении россиян перед Олимпиадой-2024
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД РФ) Мария Захарова в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 назвала риторику мэра Парижа Анн Идальго чудовищной.

— В преддверии Олимпиады мы как будто видим меньше заявлений о политике. О чем это может говорит? Они сами устали?

— Может быть, потому что мы внешнеполитическое ведомство мы занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику в частности от мэра Парижа. Чудовищную. Мы видим и те словесные эксперименты, которые проводят на Западе в связи с гендерами... Как будут открываться Игры, как этот компонент гендерный уже, с точки зрения, Запада должен встать буквально в Олимпийской повестке. Поэтому мы фиксируем как раз продолжающуюся риторику. Но я согласна с вами. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже действительно изжога от крайней степени политизации этого вопроса.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
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