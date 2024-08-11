Мамун заявила, что будет смотреть закрытие Олимпиады: «Всегда эмоциональное событие»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» рассказала, будет ли смотреть церемонию закрытия Игр в Париже.

— Будете ли смотреть церемонию закрытия Олимпиады? Туда уже сейчас приглашают множество известных артистов, в том числе Билли Айлиш.

— Обожаю ее, поэтому да, посмотрю.

— Попал с ней в точку.

— Конечно, закрытие Олимпийских игр — всегда эмоциональное событие. На своих Играх не прочувствовала этого в полной мере — тогда как раз выступала за день до церемонии. Банально не успела ощутить ее атмосферу без напряжения. А вот в Токио получилось. Очень люблю закрытие, особенно потому, что это очень трогательно.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет в воскресенье, 11 августа. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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