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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Мамун — об Олимпиаде: «Очень, жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» поделилась мнением об Играх в Париже.

— С какими эмоциями смотрите Олимпиаду в Париже?

— На самом деле в восторге от того, как она проходит, как используются исторические места Парижа: Марсово поле, Гран-Пале и та же Сена. Это очень здорово. И мне очень нравится.

Но я всегда смотрю с неким восторгом — особенно начало Олимпиады, но в то же время и с некой грустью и ностальгией. Игры — уже некий вид зависимости. Каждый раз хочется снова и снова пережить подобные эмоции. Обожаю разные истории, которые возникают в ходе соревнований: новые рекорды, неожиданные результаты и другие прекрасные моменты! Конечно, бывают и грустные истории, и травмы прямо во время выступлений, но это и есть спорт.

Для меня, конечно, это очень важное событие. Начиная с Олимпиады в Лондоне, не пропускала ни одних Игр, включая зимние. Поэтому очень жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже.

— Была мысль поехать на Игры?

— Хотелось бы. Я работала на телевидении на последних зимних Олимпийских играх в Пекине и комментировала художественную гимнастику на Олимпиаде в Токио. Поэтому особенно понимаю, что скучаю по такой атмосфере. С радостью...

28-летняя россиянка стала олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет в воскресенье, 11 августа.

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада
Маргарита Мамун
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