Мамун — о россиянах на Олимпиаде: «Это было смело и сильно»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» подвела итоги выступления российских спортсменов на Играх в Париже.

— Из 15 российских спортсменов медаль удалось завоевать лишь Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисной паре. Как бы вы оценили такой исход Игр для нашей команды?

— Мы очень сильно болели за Мирру с Дианой! Мне кажется, многие рады, что у девчонок получилось достичь такого крутого результата — взять серебро. Особенно учитывая, насколько это молодые теннисистки.

Конечно, хотелось бы большего. Болели и за Анжелу Бладцеву в батутном спорте, и вообще за всех-всех, и за наших гребцов, считавшихся претендентами на награды, но обидное четвертое место... Это спорт... Ребят поехало очень мало. Для такого количества спортсменов... Понятно, что медалей всегда хочется больше. Но я не оценивала бы конкретно результаты — мне кажется, что ребята выступили достойно. Все здорово держались. В любом случае это было смело и сильно.

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Они оказались для российских спортсменов единственными в Париже.

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