Мамиашвили — о главе МОК: «Одна из самых позорных страниц в истории олимпийского движения была реализована через этого негодяя»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии «СЭ» оценил решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Одна из самых позорных страниц в истории олимпийского современного движения была реализована через этого негодяя. Не думаю, что смена руководства может повлиять на возвращение российского спорта на мировую арену. Это борьба добра и зла. Игры в Париже, начиная от церемонии открытия, к сожалению, пропитаны бесовщиной. И проводником всего этого оказался Томас Бах», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.