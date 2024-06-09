Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 02:07

Мамиашвили отреагировал на появление во Франции рекламы Олимпиады с Исинбаевой и российским флагом

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, как относится к тому, что во Франции была замечена реклама Олимпийских игр с изображением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Размещение рекламы Исинбаевой с российским флагом — прекрасно. С каким она еще должна быть флагом? Европейским что ли?! Всегда считал, что в Европе и США есть одурманенные и запуганные люди, но подавляющее большинство — люди доброй воли, которые придерживаются общечеловеческих принципов.

На любой площадке существует свой мир с особенными отношениями и традициями. Вмешиваться и использовать такое благородное дело как спорт, в том числе олимпийский… Путь запретов и ограничений категорически отвергает большинство мирового сообщества. Нам нужно просто быть сильными. Негативное отношение сформировано не внутри спортивного сообщества, а отдельно взятыми политиками, — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Источник: Sport24
Олимпиада
Елена Исинбаева
Михаил Мамиашвили
2
Читайте также
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий назвал анекдотичными обвинения в адрес России в попытке сорвать Олимпиаду

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости