Депутат ЛНР Уваров: «Не вижу смысла транслировать заполитизированные Олимпийские игры»

Депутат ЛНР Максим Уваров в разговоре с «СЭ» поддержал решение не транслировать Олимпиаду в России.

«Не вижу смысла транслировать Олимпиаду по центральным каналам. Люди, которые глубоко в спорте, найдут где посмотреть данное мероприятие. Сейчас все в доступе. Тревожиться не стоит. Нам сейчас есть за что переживать. Мы находимся в непростом положении, и наши эмоции должны быть связаны не с теми, кто быстрее добежит, доплывет или выше прыгнет, а с нашими ребятами, которые находятся на линии фронта. Сейчас для нас это важнее, чем заполитизированные Олимпийские игры», — сказал Уваров «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.