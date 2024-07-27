Макрон оценил церемонию открытия Олимпиады-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Огромные поздравления. Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо полиции, службам экстренной помощи и волонтерам. Об этом снова будут говорить через 100 лет», — приводит слова Макрона RMC.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.