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Париж-2024

Сегодня, 10:17

Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до начала Олимпиады-2024 в Париже.

«Он не заявлял, что обязательно искупается в Сене до Олимпиады, он говорил, что просто искупается в ней и всегда выражал в этом уверенность. Не факт, что у него будет на это время перед Олимпиадой», — приводит Le Monde слова пресс-секретаря президента Франции.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене. Также поддержать Идальго собирались Макрон, глава МОК Томас Бах и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Анн Идальго искупалась в&nbsp;Сене. Мэр Парижа все-таки окунулась в Сену. Она даже не надела шапочку

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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