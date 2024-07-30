Шара Буллет: «Олимпиада-2024 — это маразм и издевательство над моральными ценностями людей»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) жестко раскритиковал открытие Олимпиады в Париже, назвав это «издевательством над спортом и моральными ценностями людей».

— Честно говоря, просто был в шоке. Такое ощущение, что просто поиздевались над всеми. Я думал, это какой-то мем. Я просто в шоке. И мне так обидно.

Я раньше был фанатом Олимпиады, собирал вещи олимпийских годов, Атланта, Сидней, я собрал эти вещи, я их хранил. Мне захотелось все сжечь. В молодости я мечтал попасть на Олимпиаду, и в голове сверял, когда я бы мог выступить на Олимпиаде на пиковых своих возможностях, и 2024 год был тот год, когда я мог бы выступить на Играх в единоборствах, если бы занялся этим с детства. И теперь я не жалею, что я не выступаю в Париже, потому что для меня UFC — это настоящая Олимпиада. А те Игры для меня просто маразм и издевательство над спортом. Это не спорт, просто что-то с чем-то смешали, поиздевались над всеми, над моральными ценностями людей. Спорт с чем попало смешали, — сказал Магомедов журналистам в Абу-Даби.

Спортсмен подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.