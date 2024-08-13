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Париж-2024

Сегодня, 16:35

Лоза: «Мне неинтересно болеть за спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом»

Сергей Жуков
корреспондент
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Певец и композитор Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» высказался о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже.

«Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Он на свой страх и риск поехал что-то завоевывать. Он не представитель страны. Мне неинтересно болеть за таких спортсменов. Для меня они такие же спортсмены из другой страны. На Олимпиаде было много спортсменов, которые родились и выросли в России, а сейчас выступают за другие страны. Нет никакой разницы, под нейтральным статусом они выступают или под флагом чужой страны», — сказал Лоза «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.

Олимпиада
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