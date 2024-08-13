Лоза назвал Олимпиаду без россиян кастрированной

Певец и композитор Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Париже.

«Эффект боления никто не отменял. Просто смотреть на результаты, которые показывают спортсмены, неинтересно. Мы всегда сравнивали своих с чужими. Если наши не соревнуются, то за кого болеть? На этой Олимпиаде в основном пиарили скандалы. Никто не говорил о результатах. Это логично.

Олимпиада без россиян — кастрированная. Наше отстранение не имеет никакого основания. Когда американцы сбросили на Вьетнам бомб больше, чем во время Великой Отечественной войны, ни один американский спортсмен не был отстранен. Спорт всегда был вне политики. Во Франции нет никаких войн. Какая разница, кто туда приедет из России? Почему нам нельзя туда ехать? У нас не должно быть никакого интереса к Олимпиаде. Его и не было», — сказал Лоза «СЭ».

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США. В Играх приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, с запретом на демонстрацию государственной символики РФ.