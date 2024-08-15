Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:15

Лопырева — об Олимпиаде: «У наших спортсменов украли мечту. Верю, что мы еще споем наш гимн все вместе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известная российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Досадно, что не было сборной России по вольной борьбе в ее сильнейшем составе. Но разве мы с вами не рады за наших ребят, собравших урожай медалей? Это ведь наши ребята, наши герои!

Или чего стоит олимпийское золото дзюдоиста Зелима Коцоева, выступающего уже долгие годы за Азербайджан! Разве он перестал был жителем Беслана, осетином и патриотом России? Нет, наоборот, он подарил людям яркие эмоции и теперь еще больше мальчишек и девчонок от маленькой Осетии и до самых дальних уголков нашей страны будут стараться повторить его успех и заниматься спортом!» — сказала Лопырева «СЭ».

Лопырева также считает, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.

«Мне тоже горько, обидно, и я рядом с нашими спортсменами, у которых просто украли мечту. Но я верю, что в скором времени все наладится и мы вместе будем радоваться победам наших спортсменов в составе нашей сборной. И все вместе еще обязательно споем наш гимн», — добавила Лопырева.

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.

Олимпиада
Виктория Лопырева
6
0
Читайте также
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лопырева: «Олимпийское золото в гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без россиян неполноценное»
Новости
RSS RSS
Все новости