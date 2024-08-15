Лопырева: «Олимпийское золото в гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без россиян неполноценное»

Известная российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» высказалась об участии российских спортсменов в парижской Олимпиаде.

«Грустно, что сегодня мы не можем сказать «спорт вне политики». Увы, состав олимпийской сборной России — доказательство обратного. Надо честно признать, что олимпийское золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным. Но я все же следила за успехами наших спортсменов, выступающих под флагами других стран», — сказала Лопырева «СЭ».

Лопырева также объяснила, почему следила за российскими спортсменами, сменившими гражданство.

«Во-первых, ехать на Олимпиаду или нет и под каким флагом, вопрос сложный, каждая федерация решала этот вопрос по-своему. Во-вторых, у нас есть виды спорта, в которых настолько высокая конкуренция, что спортсмен просто физически не сможет отобраться в олимпийскую сборную России. При этом, сменив спортивное гражданство, он регулярно выигрывает чемпионат принявшей его страны. И, как результат, на Олимпиаде на пьедестале стоят несколько представителей нашей школы. И поверьте, они любят нашу страну не меньше нас, а многие из них даже еще большие патриоты», — добавила Лопырева.

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.