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Париж-2024

Сегодня, 18:23

Леди Гага провела репетицию перед выступлением на церемонии открытия Олимпиады

Ана Горшкова
Корреспондент
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Репетиция Леди Гаги перед церемонией открытия Игр-2024.
Фото Reuters

Певица Леди Гага перед выступлением на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже провела репетицию.

Ранее сообщалось, что на откыртии Игр также выступит Селин Дион. 25 июля исполнительницы вместе репетировали песню Эдит Пиаф.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 сотоится 26 июля. Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.

Олимпиада
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