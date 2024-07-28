Le Parisien: противники Олимпиады могут быть причастны к диверсиям на ж/д Франции

В правоохранительных органах Франции считают, что анонимная группа «противников Олимпиады» может быть причастна к диверсиям на железных дорогах Франции в ночь на 26 июля, сообщает Le Parisien.

По информации источника, во французские СМИ поступило письмо, в котором группа под названием «Неизвестная делегация» берет на себя ответственность за серию поджогов на железной дороге в ночь перед церемонией открытия Олимпиады. Расследование инцидентов продолжается.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура Парижа подверглась массивной атаке. Позднее во Франции сообщили о начале восстанавления движения поездов после серии поджогов.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.