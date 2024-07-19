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Париж-2024

Сегодня, 19:25

Лайшев о показе Олимпиады на сайте МОК: «Не нужна нам она, не будем ее смотреть без россиян!»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что МОК покажет Олимпиаду в Париже на своем официальном сайте.

«И не нужна нам эта Олимпиада, не будем ее смотреть без россиян! Мы любим следить за соревнованиями с нашими спортсменами. Все равно наши ребята и тренеры самые лучшие, мы это прекрасно знаем. Будущее спорта будет за нами!» — сказал Лайшев «СЭ».

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.

Ренат Лайшев
МОК
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