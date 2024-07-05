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Париж-2024

Сегодня, 15:15

Кремлев: «Спортсмены, которые хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна, — предатели!»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Глава Федерации бокса России и IBA Умар Кремлев раскритиковал спортсменов, не отказавшихся принять участие в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.

«Боксеры два года назад уже сказали про это, — приводит слова Кремлева «СЭ». — Это тоже бред какой-то. Те, кто согласился ехать без флага и гимна, уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред. Просто их надо включить в список, и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?

Некоторые высказываются: «Ой, вы не знаете, сколько они потратили времени, чтобы пойти и выступить! Это труд какой-то там»... Но когда тебе выбор ставят повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого... Это равносильно тому, что лучше себя застрелить. Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, — настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им. Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества".

Умар Кремлев
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