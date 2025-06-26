Кремлев призвал Хелиф вернуть золотую медаль Олимпиады-2024

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что алжирская боксерша Иман Хелиф должна сдать свою золотую медаль Олимпиады-2024.

«Международный олимпийский комитет (МОК) не борется за справедливость в спорте. МОК раздает медали, руководствуясь своими политическими интересами. Иман Хелиф следует заставить вернуть олимпийскую медаль», — цитирует Кремлева Daily Mail.

Кремлев также прокомментировал результаты гендерных тестов Хелиф.

«Первый тест был проведен во время чемпионата мира 2022 года, после того как мы заметили некоторые подозрительные моменты. Мы решили протестировать группу спортсменов, а не одного или двух. Два результата оказались, скажем так, ненормальными.

Мы впервые столкнулись с подобной ситуацией, поэтому сочли необходимым провести второй раунд тестирования, чтобы быть абсолютно уверенными, прежде чем принимать такое серьезное решение. Это второе тестирование было проведено в 2023 году и подтвердило те же результаты, что и первое. Оба теста показали наличие XY-хромосом. Это не соответствует требованиям, предъявляемым к женскому боксу. После этого спортсменки были дисквалифицированы, и, конечно, мы проинформировали МОК о сложившейся ситуации», — рассказал глава IBA.