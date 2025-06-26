Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Олимпиада

26 июня, 10:48

Кремлев призвал Хелиф вернуть золотую медаль Олимпиады-2024

Павел Лопатко

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что алжирская боксерша Иман Хелиф должна сдать свою золотую медаль Олимпиады-2024.

«Международный олимпийский комитет (МОК) не борется за справедливость в спорте. МОК раздает медали, руководствуясь своими политическими интересами. Иман Хелиф следует заставить вернуть олимпийскую медаль», — цитирует Кремлева Daily Mail.

Кремлев также прокомментировал результаты гендерных тестов Хелиф.

«Первый тест был проведен во время чемпионата мира 2022 года, после того как мы заметили некоторые подозрительные моменты. Мы решили протестировать группу спортсменов, а не одного или двух. Два результата оказались, скажем так, ненормальными.

Мы впервые столкнулись с подобной ситуацией, поэтому сочли необходимым провести второй раунд тестирования, чтобы быть абсолютно уверенными, прежде чем принимать такое серьезное решение. Это второе тестирование было проведено в 2023 году и подтвердило те же результаты, что и первое. Оба теста показали наличие XY-хромосом. Это не соответствует требованиям, предъявляемым к женскому боксу. После этого спортсменки были дисквалифицированы, и, конечно, мы проинформировали МОК о сложившейся ситуации», — рассказал глава IBA.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Иман Хелиф
Умар Кремлев
Читайте также
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Патриот Великой России

    И без тебя бандит разберутся не вякай !

    26.06.2025

  • оппонент

    Эта тётя никаких правил не нарушала. А у вас г-н кремлёв и прочие,- чуть что кругом одна политика, которая должна быть вне спорта и наоборот.

    26.06.2025

  • Medovar

    С сожалением должен констатировать, что СЭ, то ли в угоду политической, то ли конфессиональной политкорректности, но, однозначно, не из соображений этики, блокировал комментарии под статьями об этом чудо-боксёре Халифе. Непонятно и другое, как это чудовище могло быть допущено в не самый эстетичный вид спорта "женский бокс". Зачем необходимо проводить многократные генетические экспертизы, если есть первичные половые признаки, и уж на крайний случай, медицинская документация, подтверждающая факт операции по изменению пола, если таковая была выполнена. С другой стороны, если есть паралимпийцы, то какой смысл ставить в поединок женщину и трансгендера. Сделайте отдельно соревнования для трансгендеров, если вас так беспокоят их достижения в спорте.

    26.06.2025

    • Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

    Первые медали Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе будут разыграны 15 июля в триатлоне

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости