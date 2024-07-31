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Париж-2024

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Кремлев назвал Олимпиаду в Париже прямой содомией: «Ответственным является Бах»

Алина Савинова
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Умар Кремлев.
Фото Global Look Press

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, как относится к событиям, происходящим на Олимпиаде в Париже.

«Игры-2024 — это прямая содомия и уничтожение традиционных ценностей во всем мире. А ответственным за это является Томас Бах. Массовые нарушения, жалобы, травля спортсменов, отсутствие безопасности и даже пренебрежение символами олимпийского движения — лишь малая часть того, что сейчас происходит на Олимпиаде в Париже. Участие спортсменов-трансгендеров и надругательство над религией. Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

По его мнению, правильный пример всему спортивному сообществу демонстрирует Международная ассоциация дружбы, проводя чистые и открытые соревнования «Всемирные игры дружбы». Также глава IBA призвал спортсменов к активным действиям в целях развития и процветания спорта.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечести и таких чертей, как Бах и его команда!» — резюмировал специалист.

26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпиады-2024. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности, пользователи соцсетей возмутились пародией на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Иман Хелиф (слева). Еще один инцидент на Олимпиаде: МОК допустил до турнира по боксу спортсменок, отстраненных за повышенный тестостерон

При этом, на олимпийский турнир по боксу допущены Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые были в 2023 году отстранены IBA от участия в чемпионате мира, потому что имеют слишком высокий уровень тестостерона.

Первая должна в четверг сразиться в полусреднем весе с итальянкой Анджелой Карини. Вторая боксирует в полулегком весе и выйдет на ринг в пятницу, 2 августа.

Источник: https://t.me/umar_kremlev/3294
Олимпиада
Умар Кремлев
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