Кравцов: «МОК наплевать на боксеров и тренеров»

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«Эта история уже заезженная, они все никак не могут остановиться и продолжают мешать IBA. К сожалению, МОК не думает о боксерах и тренерах, в принципе не думает даже о структуре любительского бокса, который существует на данный момент. Им совершенно наплевать, они руководствуются своими политическими соображениями. Я человек, который 25 лет нахожусь в любительском боксе, могу точно сказать, что за пять лет IBA пережили перемены в лучшую сторону, и не надо обращать внимания и реагировать. Действия МОК — это удар по бойцам, но удар основной они пытаются нанести по Умару Кремлеву. Это основной фактор, почему это все происходит», — сказал Кравцов «СЭ».

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Александр Абустин