Пловец Красных — о сравнениях Чикуновой с чемпионками Олимпиады: «Плавание — это про здесь и сейчас»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» поделился мнением о сравнениях результатов россиянки Евгении Чикуновой на внутренних соревнованиях с результатами зарубежных спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Нам в любом случае нужно понимать уровень наших результатов. Жизнь — это всегда соперничество. Результаты других людей — это ориентир. Сейчас вот такое время, что приходится соревноваться заочно. Только вот плавание — это про здесь и сейчас. В противном случае званием чемпиона мира можно было бы награждать по лучшим результатам в сезоне. Но у нас же не шахматы или шашки, чтобы играть по переписке.

Решение называть Чикунову «победительницей олимпийских чемпионок»? Это креативно, главный вопрос — как к этому относится сама Женя. Титул необычный, но прежде всего нужно узнавать отношение к нему спортсмена", — сказал Красных.

Евгения на этапе Кубка России в Екатеринбурге проплыла дистанции 100 метров брассом и 200 метров брассом быстрее Татьяны Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США.