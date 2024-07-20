Цзю: «Россияне поедут на Олимпиаду без гимна и символики, но все будут знать, что они наши»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением об отказе Федерации спортивной борьбы России от участия спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Борцы приняли решение своей Федерации не ехать на Олимпиаду. Это согласие ребят. Как бы сейчас ни было сложно, но в России один за всех, и все за одного!

Что касается тех, кто поехал в Париж, то они в любом случае едут с целью продвигать спорт. Да, в нейтральном статусе, что не принято. Потому что одна из важнейших причин и стимулов ехать на Олимпиаду та, когда ты стоишь на пьедестале почета, особенно на первом месте, и в твою честь поют гимн твоей страны. Это очень ценная и важная мотивация для каждого спортсмена! Россияне поедут на Игры без гимна и символики, но все, даже с какой-то подоплекой, будут все равно знать, что они наши! Я понимаю их решение поехать», — цитирует Цзю Sport24.

6 июля руководство ФСБР приняло единогласное решение отказаться от поездки российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж из-за недопуска до участия лидеров сборной страны.