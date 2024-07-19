Коротышкин: «Сейчас на Олимпиаде каждая собака пытается кричать свои лозунги»

Призер Олимпиады-2012 и чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин считает, что организационные проблемы Игр в Париже связаны с наличием политической повестки.

— Слишком много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку — таково мое мнение. Все-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов.

Вспомним про плавание: когда Милорад Чавич вышел на свой заплыв в футболе с надписью «Косово — это Сербия», его дисквалифицировали. Сейчас же каждая собака пытается кричать свои лозунги и выставлять вперед свое мнение на этих Олимпийских играх, — приводит слова Коротышкина «Газета.Ru».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.

Вспомним про плавание: когда Милорад Чавич вышел на свой заплыв в футболе с надписью «Косово — это Сербия», его дисквалифицировали. Сейчас же каждая собака пытается кричать свои лозунги и выставлять вперед свое мнение на этих Олимпийских играх