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Париж-2024

Сегодня, 09:32

Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

Виктория Кравченко
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Американская технологическая компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже из-за недовольства церемонией открытия Олимпиады в Париже, сообщается в соцсети организации.

Сотрудники компании были шокированы пародией на «Тайную вечерю». Из-за этого руководство решило отозвать рекламу с Игр.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.

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