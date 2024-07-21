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Париж-2024

Сегодня, 11:22

Кириленко заявил, что будет следить за россиянами на Олимпиаде в Париже

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Не особо следил и до этого. За нашими, конечно, буду следить. За Медведевым, Миррой Андреевой. Просто не так много ребят, которые представляют Россию. Поэтому постольку-поскольку. За баскетболом, может быть, чуть-чуть, за Йокичем», — сказал Кириленко «СЭ».

В Олимпийских играх-2024 примут участие 12 баскетбольных команд как у мужчин, так и у женщин. Соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа в Лилле и Париже.

Олимпиада
Андрей Кириленко
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