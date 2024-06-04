Карякин об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет»

Гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«По поводу Олимпиады — я считаю, каждый спортсмен должен сам принимать решение, это мое личное мнение, что ехать не нужно. Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет, нас будут под любым предлогом обвинить, унизить, в чем можно и в чем нельзя.

Но каждый спортсмен сам прошел свой определенный путь и сам должен прийти к решению. Бессмысленно под одну гребенку загонять. Сто процентов согласен — спортсмены идут к своей мечте, оспаривать даже не буду. Но это вопрос приоритетов. Ты либо со своей страной, когда ей это нужно, либо ставишь личные интересы выше, как бы пафосно это ни звучало», — сказал Карякин.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.