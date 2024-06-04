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Париж-2024

Сегодня, 20:00

Карякин об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«По поводу Олимпиады — я считаю, каждый спортсмен должен сам принимать решение, это мое личное мнение, что ехать не нужно. Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет, нас будут под любым предлогом обвинить, унизить, в чем можно и в чем нельзя.

 
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Но каждый спортсмен сам прошел свой определенный путь и сам должен прийти к решению. Бессмысленно под одну гребенку загонять. Сто процентов согласен спортсмены идут к своей мечте, оспаривать даже не буду. Но это вопрос приоритетов. Ты либо со своей страной, когда ей это нужно, либо ставишь личные интересы выше, как бы пафосно это ни звучало», — сказал Карякин.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Сергей Карякин (шахматы)
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