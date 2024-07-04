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Париж-2024

4 июля, 23:34

Карякин: «Не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин не считает предателями тех, кто поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Не считал и не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом. Это все-таки слишком громкое для меня слово. Уважаю труд спортсменов и понимаю их. Но считаю, что это вопрос приоритетов. Страна должна быть на первом месте. И твои личные амбиции нужно в данной ситуации немножечко умерить. Но, опять-таки, никого не осуждаю. Каждый сам решает», — приводят «Известия» слова Карякина.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 11 августа, только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев. При этом представителям России и Белоруссии запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр 2024 года.

Источник: Известия
Олимпиада
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