Карякин: «Не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не считает предателями тех, кто поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Не считал и не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом. Это все-таки слишком громкое для меня слово. Уважаю труд спортсменов и понимаю их. Но считаю, что это вопрос приоритетов. Страна должна быть на первом месте. И твои личные амбиции нужно в данной ситуации немножечко умерить. Но, опять-таки, никого не осуждаю. Каждый сам решает», — приводят «Известия» слова Карякина.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 11 августа, только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев. При этом представителям России и Белоруссии запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр 2024 года.