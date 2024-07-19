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Париж-2024

Сегодня, 16:47

Карпов: «Меня удивляет отношение общества к Макрону»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывший чемпион мира Анатолий Карпов поделился мнение о проведении Олимпиаде в Париже на фоне политической ситуации в мире.

«Меня все время удивляет отношение обществак Макрону. Он призвал французские войска принять участие в боевых действиях на Украине. А Франция в этом году проводит Олимпиаду. По старой традиции в годы Игр прекращались все боевые действия. Поэтому удивительно, что никто не обратил внимание на такое разночтение французского президента сегодня и тех, кто руководил миром в древние века: греческие Олимпиады и после этого. Даже немцы в 1936 году не развязали войну», — сказал Карпов.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. В турнире примут участие 15 россиян и 16 белорусов.

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