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Париж-2024

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Карелин: «Российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в Париже»

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделился мнением об изоляции российских спортсменов от международных соревнований.

«Сегодня идет жесточайшее давление на российский спорт. Да, ослаб Международный олимпийский комитет, он не имеет такой автономности, как положено иметь полноценному международному институту, находится под давлением, под влиянием. Конечно, надо ехать на Олимпиаду в Париже. Даже тем небольшим количеством допущенных, с подтвержденными приглашениями. Если не будет совсем уж безумных требований, чтобы они на выходе из аэропорта в Париже должны были выкрикивать что-нибудь против России. Даже в сегодняшних условиях, в статусе нейтральной страны они должны ехать, претендовать, подниматься на пьедестал», — приводит слова Карелина «Комсомольская правда».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/aleksandr-karelin-o-tom-chto-proishodit-s-rossiiskim-sportom/
Александр Карелин
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