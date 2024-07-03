Губерниев: «На Олимпиаде буду следить за теми видами спорта, где будут выступать наши»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпийских играх в Париже.

«В первую очередь я буду следить за теми видами спорта, где будут выступать наши. Еще никогда со времен Александра Москаленко и Ирины Караваевой Россия никогда не была первой в прыжках на батуте. Из тех видов спорта, где наши не будут представлены, наиболее интересны легкая атлетика, плавание, где у нас все-таки есть один кандидат на поездку на Олимпиаду, все виды гребли и понемногу все остальные. Но ключевые олимпийские виды для меня плавание, легкая атлетика, все виды гребли и те, где выступают наши», — цитирует Губерниева Vprognoze.ru.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.