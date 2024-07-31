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Париж-2024

Сегодня, 12:40

Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Израильские спортсмены на Олимпиаде.
Фото Global Look Press

Израильские спецслужбы усилят охрану спортсменов из страны на Олимпиаде в Париже, сообщает Ynet.

Это связано с покушениями на руководителей «Хезболлах» и ХАМАС, которые произошли на этой неделе.

«Израильская делегация на Олимпийских играх может стать объектом возмездия, мы проводим специальную оценку», — приводит Ynet комментарий службы безопасности.

31 июля ХАМАС сообщил о гибели одного из лидеров организации — Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции. За день до этого Израиль пытался ликвидировать высокопоставленного командира «Хезболлах».

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