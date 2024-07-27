Ивлеева — о церемонии открытия Олимпиады: «Вечеринка у нас была стильнее»

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Париже. Спасибо девочкам за трансляцию. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — заявила Ивлеева.

Церемонию открыл парад атлетов на реке Сена. Певица Леди Гага спела вместе с кабаре «Мулен Руж».

Всадник принес олимпийский флаг на площадь Трокадеро и его подняли под звуки олимпийского гимна. После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 открытыми.

Также в городе зажгли Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер. Завершилась церемония выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.