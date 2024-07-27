Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 09:52

Ивлеева — о церемонии открытия Олимпиады: «Вечеринка у нас была стильнее»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Париже. Спасибо девочкам за трансляцию. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — заявила Ивлеева.

Церемонию открыл парад атлетов на реке Сена. Певица Леди Гага спела вместе с кабаре «Мулен Руж».

Всадник принес олимпийский флаг на площадь Трокадеро и его подняли под звуки олимпийского гимна. После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 открытыми.

Также в городе зажгли Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер. Завершилась церемония выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпиада
3
1
Читайте также
Пловец из Австралии планирует акцию протеста из-за допингового скандала в сборной Китая
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений
В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции
Теннис на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции
Расписание Олимпиады 27 июля: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Какой будет церемония закрытия? Может, поплывут обратно? Голышак — об открытии Олимпиады-2024
Олимпийский огонь в воздухе, Зидан в метро, бородатая женщина и знаменосцы из России. Как прошло открытие Игр-2024
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Собчак — о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости