Итоговый медальный зачет Олимпиады 2024: США опередили Китай на Играх в Париже

В воскресенье, 11 августа, завершилась соревновательная программа летних Олимпийских игр в Париже. В последнем финале американские баскетболистки обыграли француженок.

Эта победа позволила США обойти Китай в медальном зачете благодаря преимуществу по серебряным медалям — 44 против 27. Обе страны закончили Олимпиаду с одинаковым количеством золотых наград — по 40.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024