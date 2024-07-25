Иностранные болельщики поддержали олимпийскую чемпионку Мельникову из-за ее отсутствия на Играх-2024

Иностранные болельщики в социальных сетях поддержали олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, которая вместе со сборной России пропустит Игры-2024 в Париже.

Болельщики оставили большое количество комментариев под одним из постов Мельниковой. Поклонники отметили, что Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации гимнастики (FIG) должно быть стыдно, что российские гимнасты пропустят предстоящие Игры.

«Я в полном шоке от поддержки иностранных болельщиков под этим постом. Когда у меня спрашивают, ждут ли нас иностранцы на соревнованиях, просто посмотрите, что творится в комментариях. Вот так нас ждут», — написала спортсменка в социальных сетях.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались участвовать в Играх-2024 из-за критериев допуска на соревнования.

Помимо олимпийской чемпионки Мельникова является чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.