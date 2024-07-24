Хоккей на траве (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Женский турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 9 августа 2024 года. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.

Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

27 июля. Женщины. Группа B 20:45. Аргентина — США Женщины. Группа A 21:15. Нидерланды — Франция 28 июля. Женщины . Группа A 11:00. Бельгия — Китай 11:30. Германия — Япония Женщины . Группа B 13:45. Австралия — ЮАР 14:15. Великобритания — Испания 29 июля. Женщины. Группа A 11:30. Япония — Китай 20:45. Германия — Нидерланды 21:15. Франция — Бельгия Женщины . Группа B 14:15. Испания — США 18:00. Великобритания — Австралия 18:30. ЮАР — Аргентина 31 июля. Женщины Группа B 11:00. Аргентина — Испания 11:30. ЮАР — Великобритания 14:15. Австралия — США Женщины. Группа A 13:45. Франция — Германия 18:00. Бельгия — Япония 21:15. Нидерланды — Китай 1 августа. Женщины Группа B 18:00. США — Великобритания 18:30. Испания — ЮАР 21:15. Аргентина — Австралия Женщины . Группа A 20:45. Япония — Франция 2 августа. Женщины . Группа A 11:00. Китай — Германия 13:45. Бельгия — Нидерланды

3 августа. Женщины Группа B

11:00. Великобритания — Аргентина 13:45. Австралия — Испания 14:15. США — ЮАР

Женщины. Группа A

11:30. Нидерланды — Япония

18:00. Китай — Франция 20:45. Германия — Бельгия

5 августа. Женщины. 1/4 финала

11:00. 13:30. 18:30. 21:00

7 августа. Женщины . 1/2 финала

15:00. 20:00

9 августа . Женщины Матч за 3-е место . 15:00

Женщины . Финал . 21:00

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».