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Париж-2024

Сегодня, 15:30

Хоккей на траве (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cтадион «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.
Фото AFP

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Женский турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 9 августа 2024 года. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.

Расписание женского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

27 июля. Женщины. Группа B

20:45. Аргентина — США
Женщины. Группа A
21:15. Нидерланды — Франция

28 июля. Женщины. Группа A

11:00. Бельгия — Китай
11:30. Германия — Япония
Женщины. Группа B
13:45. Австралия — ЮАР
14:15. Великобритания — Испания

29 июля. Женщины. Группа A

11:30. Япония — Китай
20:45. Германия — Нидерланды
21:15. Франция — Бельгия
Женщины. Группа B
14:15. Испания — США
18:00. Великобритания — Австралия
18:30. ЮАР — Аргентина

31 июля. Женщины Группа B

11:00. Аргентина — Испания
11:30. ЮАР — Великобритания
14:15. Австралия — США
Женщины. Группа A
13:45. Франция — Германия
18:00. Бельгия — Япония
21:15. Нидерланды — Китай

1 августа. Женщины Группа B

18:00. США — Великобритания
18:30. Испания — ЮАР
21:15. Аргентина — Австралия
Женщины. Группа A
20:45. Япония — Франция

2 августа. Женщины. Группа A

11:00. Китай — Германия
13:45. Бельгия — Нидерланды

3 августа. Женщины Группа B

11:00. Великобритания — Аргентина
13:45. Австралия — Испания
14:15. США — ЮАР
Женщины. Группа A
11:30. Нидерланды — Япония
18:00. Китай — Франция
20:45. Германия — Бельгия

5 августа. Женщины. 1/4 финала

11:00. 13:30. 18:30. 21:00

7 августа. Женщины. 1/2 финала

15:00. 20:00

9 августа. Женщины Матч за 3-е место. 15:00

Женщины. Финал. 21:00

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
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