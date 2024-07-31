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Париж-2024

Сегодня, 17:30

Губерниев заявил, что Россия обязательно станет по-настоящему спортивной страной

Алина Савинова
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев на фоне проходящих в Париже Олимпийских игр выразил уверенность, что российские спортсмены вернутся на международную арену с готовностью побеждать, и Россия станет по-настоящему спортивной страной.

«А знаете, что классно??? Что Олимпиада всех волнует, завораживает!!! И когда мы вернемся, чтобы всех победить , надо сохранить этот хайп, этот интерес, эту движуху!!! Россия обязательно станет по настоящему спортивной страной!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Губерниев назвал Россию неспортивной страной, поскольку спорт и спортсмены «мало кого интересуют» среди соотечественников. С его словами о необходимости активного решения проблем в российском спорте и его развитии согласился министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/14450
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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