Губерниев рассказал, что ему не хватает трансляций Олимпиады: «Я бы с удовольствием посмотрел»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» высказался об отсутствии трансляций Олимпийских игр в Париже в России.

— Эта Олимпиада не интересна россиянам?

— Во-первых, она интересна, даже несмотря на то что ее не показывают. Если бы ее показывали, интерес был бы другим. Мне как болельщику не хватает трансляций, я бы с удовольствием посмотрел. Что касается различных реакций на происходящее, мы знаем, как у нас часто работает такая рубрика: «Пастернака не читал, но осуждаю». Поэтому ничего страшного нет.

Но, поверьте, существует огромное количество людей в России, кому дорог спорт, олимпийское движение, выступление наших и не наших спортсменов. Кто просто интересуется по-настоящему самым большим спортом, который есть на планете Земля. И глядя на него, мы должны поддерживать свой: организовывать побольше соревнований, поддерживать детско-юношеский спорт, следить, чтобы секции были доступными. А мы вместо этого ищем дерьмо в Сене, — сказал Губерниев «СЭ».

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин