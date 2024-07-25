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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Губерниев рассказал, что думает о невозможности поработать на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, жалеет ли он по поводу невозможности поработать на Олимпиаде в Париже.

— Ну, знаете, что значит жалеете? Конечно, если бы ситуация была другой, мы бы показывали Олимпиаду, и наша команда поехала. Я бы, конечно, с удовольствием, не раздумывая, отправился бы комментировать. Сейчас ситуация другая. Поскольку, как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе, сейчас время для того, чтобы развиваться где-то еще, — сказал Губерниев «Спорту День за Днем».

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В Париже выступят 15 российских спортсменов, которые примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Спорт День за Днем
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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