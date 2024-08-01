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Париж-2024

Сегодня, 20:05

Губерниев: «Как можно болеть против российских спортсменов на Олимпиаде?»

Сергей Разин
корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Я вот не понимаю! Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили? Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Евгений Сомов. «Веселюсь, когда читаю комментарии критиков». Российский пловец Сомов — о фотографии с Бахом, русской бане и Олимпиаде

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Дмитрий Губерниев
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