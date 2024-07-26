Губерниев об Олимпиаде в Париже: «Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов из-за поджога.

Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.

«В Германии поезда не ходили, и это никак не повлияло на чемпионат Европы по футболу. У Парижа много проблем, но Олимпиаду они проведут. Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас. Все у них будет нормально», — сказал Губерниев «СЭ».

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

(Константин Передерий)