Губерниев оценил выступление спортсменов из России на Олимпиаде в Париже

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпийских игр 2024 года в Париже для российских спортсменов.

«Я не ждал от российских спортсменов ничего, потому что выборка была неинформативной. Было бы здорово, если бы мы хоть что-то выиграли. Конечно, могли завоевать больше, чем одно серебро, с которым я в очередной раз поздравляю теннисисток. В нескольких видах мы остановились в шаге от медалей, в нескольких — провалились. Но я благодарен каждому нашему спортсмену за те моменты, которые они подарили лично мне. Ребята задевали самые разные струны моей души, но главное, что они вообще выступали», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.