Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 22:20

Губерниев оценил выступление спортсменов из России на Олимпиаде в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпийских игр 2024 года в Париже для российских спортсменов.

«Я не ждал от российских спортсменов ничего, потому что выборка была неинформативной. Было бы здорово, если бы мы хоть что-то выиграли. Конечно, могли завоевать больше, чем одно серебро, с которым я в очередной раз поздравляю теннисисток. В нескольких видах мы остановились в шаге от медалей, в нескольких — провалились. Но я благодарен каждому нашему спортсмену за те моменты, которые они подарили лично мне. Ребята задевали самые разные струны моей души, но главное, что они вообще выступали», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
8
5
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дегтярев рассказал, что Россия не планирует разрывать отношения с МОК
Новости
RSS RSS
Все новости