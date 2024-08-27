Губерниев назвал отказ российских спортсменов от Олимпиады-2024 непростительной ошибкой

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены, отказавшиеся от поездки на Олимпиаду в Париже, совершили непростительную ошибку.

«В общем, резюме понятное — кто из спортсменов мог поехать на олимпиаду в Париж и не поехал — совершил непростительную ошибку!!! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни... Эх, пловцы и другие — я ж вам говорил... И большие начальники (и самый большой) тоже говорили... Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки... Гора родила мышь», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Летняя Олимпиада в столице Франции проходила с 26 июля по 11 августа. Сборная России, которая выступала в турнире в нейтральном статусе, заняла 79-е место в медальном зачете, выиграв одну медаль. В парном теннисном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро.