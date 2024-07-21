Губерниев — об отказе российским журналистам в праве работать на Олимпиаде: «Тайна раскрыта — это не спутник-шпион»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о том, что власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Так и представляю заголовки французской прессы, вспоминая бессмертное произведение Астрид Линдгрен в блистательном переводе Лилианы Лукиной: «Тайна раскрыта — это не спутник-шпион». Поэтому потом окажется, что это не шпионы, а просто Сыроежкин и Электроник. С Электроником, конечно, надо разобраться отдельно. Честно говоря, меня все это мало волнует. Потому я в Вологде, куда меня, слава Богу, аккредитовали. Кто не поехал, наверное, жаль. Я тоже не поехал. Жизнь такая», — сказал Губерниев «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.