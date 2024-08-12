Группа Phoenix выступила на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Группа Phoenix выступила на церемонии закрытия летней Олимпиады-2024 в Париже.

Французская рок-группа стала одним из хэдлайнеров мероприятия.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 проходит на стадионе «Стад де Франс». Победителем медального зачета Игр стала сборная США (40 золотых, 44 серебряных и 43 бронзовых награды), на втором месте — Китай (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых медали), на третьей строчке — Япония (20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых награды).

Группа Phoenix была основана в 1997 году, в 2010 году коллектив получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом».