Глава ЭПЦ назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения

Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним подверг критике церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Все это достойно абсолютного презрения», — приводит слова Иеронима архиепископия.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.