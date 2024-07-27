Гимнастка Комова назвала провальной церемонию открытия Олимпиады в Париже

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Какой ужас! Это провал. Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна. Россия — я люблю тебя», — написала Комова в соцсети.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.