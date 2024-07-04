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Гатилов: «Спорт оказался политизирован по вине западных стран»

Алина Савинова
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Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что спорт стал политизирован по вине западных стран.

«На данный момент, к сожалению, историческая и фундаментальная миссия спорта, который должен объединять народы и становиться сферой сопряжения усилий всех государств ему во благо, утеряна. Сейчас этого не происходит. Спорт оказался политизирован по вине в первую очередь западных стран. Да и МОК пошел у них на поводу. Они пытаются политизировать гуманитарную общечеловеческую область. А ведь спорт обязан объединять народы, а не разводить их», — цитирует Гатилова RT.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: RT
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