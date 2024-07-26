Гашек раскритиковал допуск российских спортсменов на Игры-2024 в Париже

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек недоволен допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«К сожалению, в Олимпийских играх смогут принять участие многие российские спортсмены. Я виню в этом чиновников МОК, виню членов парламента Евросоюза», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на соцсети спортсмена.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна.