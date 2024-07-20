Гаджиев: «Исинбаева никак не влияла на нашу связь с мировым спортом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что российский спорт не ощущал присутствие двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в комиссии атлетов МОК. Ранее стало известно, что спортсменка покинет пост по истечении срока полномочий.

«Уход Исинбаевой из МОК — не потеря для российского спорта. Это никак не влияло на участие россиян в международных соревнованиях. Никакой роли не играло — присутствовала она в этой комиссии или нет. Исинбаева никак не влияла на связь нас и международного спорта. Россия все равно была отстранена. Да, она представляла нашу страну, но сейчас для нас нет разницы, где была и будет Исинбаева. Я никак к ней не отношусь. Знаю, что ее роль в участии наших спортсменов вообще никакая», — сказал Гаджиев Sport24.

42-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет. В 2023-м россиянка также вошла в комиссию по олимпийскому образованию.